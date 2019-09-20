РИАМО – 20 сен. Седьмой по счету Московский марафон стартует в субботу, в нем примут участие порядка 30 тысяч человек из 85 стран мира, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«На классическую марафонскую дистанцию – 42 километра 195 метров – планируют выйти свыше десяти тысяч человек. В соревновательную программу также входит десятикилометровый забег. Для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья состоится заезд на спортивных колясках и хендбайках – велосипедах с ручным приводом. Кроме того, проведут корпоративную эстафету. В ней примут участие 57 команд. Победители получат переходящий кубок корпораций – на нем будут выгравированы имена всех бегунов сборной, которая финиширует быстрее остальных», – говорится в сообщении.

Всероссийская федерация легкой атлетики проведет в рамках соревнований Кубок России по марафонскому бегу. Его участниками станут сильнейшие легкоатлеты страны. А 21 сентября, накануне основного старта, пройдут детские забеги на 400 и 800 метров. Каждый юный участник получит стартовый номер, футболку, подарки и памятную медаль на финише.

«Трассы московских забегов на 42,2 и 10 километров измерены и сертифицированы Ассоциацией международных марафонов и пробегов. Марафонский маршрут проходит по набережным Москвы-реки, Садовому и Бульварному кольцу, Крымскому мосту, Тверской улице и Театральному проезду, а также рядом с Кремлем. Спортсмены увидят небоскребы делового центра «Москва-Сити», Белый дом, четыре сталинские высотки, Большой театр, Политехнический музей, Кремль и храм Христа Спасителя», – уточняется в материале.

Каждый участник, который сможет преодолеть марафон не больше чем за шесть часов, получит памятную медаль. Награды ждут и тех, кто финиширует на десятикилометровой дистанции. Победители и призеры получат кубки, подарки от организаторов и партнеров, а также денежные призы. Общая сумма выплат составит около четырех миллионов рублей.

На трассе марафона будут работать несколько пунктов питания. Бегуны смогут получить там воду и напитки, подкрепиться бананами и апельсинами.

На маршруте будут работать медицинские пункты. Организаторы напоминают, что тем, кто почувствует себя плохо во время забега, нужно сойти с дистанции и обратиться за помощью к врачам или волонтерам. Другие участники также должны привлечь внимание медиков, если увидят, что кому-то на дистанции стало нехорошо.