РИАМО - 20 сен. В селе Покровское подмосковного Рузского округа обнаружили боеприпас времен Великой Отечественной войны, который не представляет угрозы для людей, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«В 20:15 19 сентября поступило сообщение об обнаружении боеприпаса времен ВОВ по адресу: Рузский городской округ, село Покровское, Парковая улица. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет», - говорится в сообщении.

На месте обнаружения боеприпаса выставлена охрана. Изъятие и уничтожение находки запланировано силами взрывотехнического отряда «Мособлпожспаса» на пятницу.