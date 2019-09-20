РИАМО – 20 сен. Более 150 детенышей появились на свет в Московском зоопарке за весенне-летний период, в том числе восточносибирские рыси, дагестанские туры, винторогие козлы, красные и розовые фламинго, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Весенне-летний период – важнейшая пора в жизни многих обитателей зоопарка. Именно в это время большинство животных обзаводится потомством и выращивает детенышей. К осени новорожденные успевают окрепнуть и набраться сил, чтобы без труда пережить грядущую зиму. В этом году, с марта по август, в зоопарке родилось более 150 детенышей. Сейчас наши специалисты тщательно следят за самочувствием и общим состоянием каждого из них», – сказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Одним из первых детенышей, родившихся весной, стал сычуаньский такин. В первый месяц малыш, получивший имя Аю, не отходил от матери. Все это время его рацион состоял исключительно из материнского молока.

Взрослый корм – ивовые ветки, сено, зерновые смеси и овощи – он стал пробовать уже позже. Сейчас детеныш продолжает расти, его вес составляет 106 килограммов. Размера взрослой особи он достигнет к возрасту двух с половиной лет. А пока Аю постепенно обзаводится более густым мехом, который не даст ему замерзнуть зимой.

Лидерами по рождаемости среди копытных в этом году стали дагестанские туры. Их группа пополнилась еще десятью детенышами.

«Все они появились на свет в середине мая, один за другим. У винторогих козлов, соседствующих с дагестанскими турами, родились шесть козлят. С первых дней детеныши бесстрашно покоряли крутые склоны «Турьей горки», взбирались на самые высокие уступы, перепрыгивая с камня на камень. Козлята, как и маленькие туры, достаточно быстро становятся самостоятельными – уже в возрасте четырех недель они начинают с любопытством исследовать мир», – подчеркивается в материале.

Увидеть этих животных можно на «Турьей горке» (они живут там круглый год).

Помимо этого, весной потомством обзавелись редкие африканские антилопы дикдик. У пары миниатюрных копытных появился один детеныш. Сейчас малышу уже почти полгода. С наступлением осени вместе со своими сородичами маленький дикдик переехал в теплый вольер в павильоне «Копытные Африки». Здесь гости зоопарка смогут наблюдать за дружным семейством этих животных.