РИАМО – 20 сен. Еженедельно жители столицы совершают более 1 миллиона поездок на полуэкспрессах, это почти на 40 тысяч поездок в неделю больше, чем в сентябре минувшего года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Автобусы полуэкспрессных направлений едут быстрее, чем транспорт на обычных маршрутах. Они следуют с минимальным количеством остановок, высаживая пассажиров только на самых востребованных из них: возле транспортно-пересадочных узлов, социальных объектов, станций метро, Московского центрального кольца (МЦК), железнодорожных платформ. Это позволяет сократить продолжительность поездки примерно на 10 минут. С начала года пассажиры воспользовались скоростными автобусами более 35 миллионов раз», – сказал первый заместитель генерального директора «Мосгортранса» Борис Ткачук.

Кроме того, транспорт следует по выделенным полосам. Движение по таким рядам также сокращает время в пути. Автобусы ходят точно по расписанию. Интервалы движения не превышают пяти минут в утренние и вечерние часы пик.

На полуэкспрессных направлениях курсируют автобусы большой и особо большой вместимости (с «гармошкой»).