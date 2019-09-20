РИАМО - 20 сен. В Московской области 21 сентября пройдет акция «Наш лес. Посади свое дерево», во время акции посадят такие необычные деревья и кустарники, как бересклет, клен гиннала, пузыреплодник краснолистный и желтолистный, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы комитета лесного хозяйства Подмосковья.

Ежегодная массовая экологическая акция «Наш лес. Посади свое дерево» пройдет 21 сентября во всех муниципалитетах региона. Акция проходит в Подмосковье с 2013 года.

«На землях муниципальных образований подобрано более тысячи участков на площади 211 гектаров. Здесь планируется высадить более 70 тысяч деревьев и кустарников: сирень, боярышник, липа, рябина, жасмин и другие. В этом году многие будут высаживать необычные и интересные деревья и кустарники. Такие, как бересклет, клен гиннала, спирея грефшейм, пузыреплодник краснолистный и желтолистный, бирючина и другие», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что на землях лесного фонда подобрано 63 участка на площади свыше 215 гектаров. На них будет высажено более 540 тысяч сеянцев ели и сосны.

Кроме того, собеседник агентства уточнил, что со всеми площадками акции можно ознакомиться на сайте посадисвоедерево.рф или на геопортале Подмосковья.