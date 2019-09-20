РИАМО – 20 сен. Москвичи смогут увидеть прямую трансляцию осеннего мотофестиваля на портале «Окно в город», мероприятие пройдет 21 сентября в честь закрытия мотосезона в столице, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Благодаря городским камерам видеонаблюдения москвичи и гости столицы смогут следить за движением колонны байкеров на протяжении всего маршрута. Трансляция мотофестиваля на портале будет полезна и автомобилистам, так как поможет оценить загруженность дорог или убедиться, что дороги снова свободны», – заявил начальник управления городского видеонаблюдения столичного департамента информационных технологий Дмитрий Головин.

От проспекта Академика Сахарова байкеры проедут по Садовому кольцу. Колонна стартует в 11:30. А в 12:00 на проспекте начнется яркое шоу, где пройдут показательные выступления спортсменов и концерт. На сцене выступят в том числе группа Uma2rman, рэперы Джиган и ST1M, а также Государственный симфонический оркестр Республики Беларусь.

Ожидается, что в празднике примут участие не менее шести тысяч поклонников мотоспорта. Гости смогут побывать на мотодроме и выставке новинок мотопроизводителей, познакомиться с культурой индивидуального декорирования мотоциклов и пообщаться с профессиональными инструкторами. Также посетителей ждут детская зона, фуд-корт и площадки, посвященные здоровому образу жизни.