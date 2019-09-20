РИАМО – 20 сен. В Москве стартовала продажа новых моделей iPhone, для этого некоторые точки сети re:Store открылись раньше обычного, передает в пятницу корреспондент РИАМО.

Покупатели могут приобрести iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Cамый бюджетный стоит 59990 рублей, Pro — 89990, Pro Max — 99900 рублей.

Главным отличием 11-й серии стали улучшенные камеры. Нижняя модель получила двухобъективную камеру. В линейке Pro камер три: в топовые модели Apple добавила ультраширокоугольный объектив.

С 8 утра поклонники техники Apple могут приобрести смартфоны в магазинах в ТРЦ «Авеню», «Атриум», на 1-й Тверской-Ямской улице, дом 28, в ТЦ «Метрополис», на Садовой-Спасской, дом 3, на Тверской, дом 27 и в универмаге «Цветной».