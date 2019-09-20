РИАМО - 20 сен. В пятницу погоду в Москве и Подмосковье продолжит формировать глубокий циклон, в регионе будет прохладно и сыро, воздух может прогреться до плюс 14 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«По сведениям специалистов Метеобюро Москвы и области, сегодня при облачной с прояснениями погоде местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Воздух в столице сможет прогреться лишь до 10-12 градусов, по области - до 9-14 градусов», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть северо-западного направления со скоростью от 3 до 8 метров в секунду.

Синоптики отметили, что такая погода негативно отражается на самочувствии большинства метеозависимых людей. Прежде всего, это касается людей с заболеваниями сердца и сосудов.

«У них могут отмечаться головные боли и сердечные боли, скачки артериального давления, нарушение сердечного ритма. У лиц с хроническими заболеваниями опорно-двигательного аппарата из-за низких температур и повышенной влажности воздуха не исключены обострения», - добавляется на сайте.

Чтобы поддержать свой организм, нужно вовремя принимать рекомендованные доктором лекарства, а также витамины и общеукрепляющие средства.