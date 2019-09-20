РИАМО – 20 сен. В Серпуховском историко-художественном музее в пятницу откроется новая экспозиция «Серпухов. Город-ключ Московской Руси», посвященная истории города в период его наивысшего расцвета (XIV-XVII века), говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Особое внимание уделено роли Серпухова в формировании и развитии Российского государства.

«Выставочное пространство выстроено с использованием современного подхода. В экспозиции можно увидеть объемный макет Серпуховского каменного Кремля, клады, найденные на территории Серпухова – уникальные по красоте женские украшения, артефакты, найденные археологами в результате раскопок на Соборной горе, знаменитые вклады представителей высшей власти XV-XVII веков», – говорится в сообщении.

Впервые будет выставляться панагия с миниатюрой XVIII века «Богоматерь Знамения» и уникальные рукописи, предметы ювелирного искусства – сокровища ризниц серпуховских Высоцкого и Владычного монастырей.