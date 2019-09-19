РИАМО - 19 сен. В январе-июле 2019 года оборот общественного питания в Московской области составил 72,1 миллиарда рублей, что на 13,9% больше, чем в 2018 году, росту способствует открытие новых точек, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

«Оборот крупных организаций (включая организации, не относящиеся к субъектам малого и среднего предпринимательства, средняя численность которых не превышает 15 человек, с основным видом деятельности «общественное питание» в сопоставимых ценах увеличился к соответствующему периоду 2018 года на 18,8% и составил 49,68 миллиарда рублей», - сказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

Росту оборота общественного питания способствует открытие новых объектов общественного питания. Большое количество объектов появляется в крупных современных торговых центрах и комплексах, в которых предусмотрена зона фуд-корта, ресторанные дворики.

В Пушкинском городском округе введено в эксплуатацию четыре объекта общественного питания на 484 посадочных места, в том числе ресторанный дворик ТЦ «Пушкино-Парк» на 436 посадочных мест; в городском округе Истра открыто 14 объектов на 491 посадочное место, в том числе два ресторана ООО «ТД Моремания» на 170 посадочных мест; в Одинцовском городском округе - 14 объектов на 1847 посадочных мест, в том числе ресторан «Токио-сити» на 310 посадочных мест.

«Всего по итогам первого полугодия 2019 года на территории Московской области введено около 4 тысяч посадочных мест на предприятиях общественного питания», - добавил Посаженников.