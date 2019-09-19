РИАМО – 19 сен. Новые площадки для реализации промышленных проектов сможет предложить потенциальным инвесторам Корпорация развития Московской области, на XV Ежегодной складской конференция международной консалтинговой компании Knight Frank представители КРМО провели ряд деловых встреч с игроками рынка недвижимости и обсудили возможности сотрудничества, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

Заместитель генерального директора Корпорации развития Московской области Александр Федоров отметил, что за счет новых контактов КРМО расширит свою базу коммерческой недвижимости, которую сможет предложить резидентам для реализации инвестиционных проектов.

«Четыре из 10 инвесторов, которые приходят в Московскую область, в первую очередь рассматривают варианты покупки готовых производственных помещений. В результате среди потенциальных резидентов КРМО всегда есть спрос на качественную промышленную и складскую недвижимость. Вместе с тем готовые объекты далеко не всегда подходят под запросы конкретного производства, что может стать препятствием для реализации инвестпроекта. Корпорация решает эту задачу, увеличивая базу объектов коммерческой недвижимости. Поэтому новые контакты с игроками рынка – это новые возможности для привлечения инвесторов в Подмосковье», – заявил он.

Федоров дополнил, что за последние полтора года в готовых производственных объектах на территории Московской области при участии КРМО было размещено 13 новых промышленных предприятий, большинство из которых уже ведут производственную деятельность.

Заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов рассказал, что регион реагирует на запросы инвесторов и уже ведет работу по созданию готовой качественной промышленной недвижимости для инвесторов.

«В ОЭЗ «Дубна», например, в этом году был открыт инновационно-технологический центр с готовыми помещениями для высокотехнологичных инвесторов. Еще на стадии строительства все площади центра были забронированы, и сегодня 13 компаний готовы инвестировать около 1 миллиарда рублей в свои производства на территории ИТЦ. Аналогичные объекты при поддержке правительства Московской области могут появится и на других индустриальных площадках нашего региона – такие планы уже прорабатываются», – резюмировал Хромов.