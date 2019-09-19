РИАМО – 19 сен. На заседании Мособлдумы в четверг были назначены мировые судьи 10 судебных участков, с начала года самое большое число кандидатов, представляемых на должность в одном заседании, не превышало девяти человек, говорится в сообщении пресс-службы управления по обеспечению деятельности мировых судей Московской области.

В регионе мировые судьи могут назначаться на три года (если это происходит впервые) и на семь лет (если ранее мировой судья уже был назначен).

«Так, решением Московской областной Думы от 19 сентября 2019 года, впервые наденут судебную мантию: Наталья Сучкова, мировой судья судебного участка №54 Жуковского судебного района; Александр Маторин, мировой судья судебного участка №67 Каширского судебного района; Валерия Варенова, мировой судья судебного участка №128 Мытищинского судебного района; Ольга Мядюта, мировой судья судебного участка №265 Чеховского судебного района», – отмечается в сообщении.

Осуществлять правосудие продолжат:

мировой судья судебного участка №294 Балашихинского судебного района Ирина Шевцова;

мировой судья судебного участка №303 Лыткаринского судебного района Эсмеральда Иванова;

мировой судья судебного участка №117 Люберецкого судебного района Тамара Иващенко;

мировой судья судебного участка №123 Можайского судебного района Владимир Жидков;

мировой судья судебного участка №169 Орехово-Зуевского судебного района Светлана Большакова;

мировой судья судебного участка №189 Подольского судебного района Екатерина Панковская.

«Если в 2008 году мировые судьи области рассмотрели 346 тысяч дел, то за прошлый год это количество составило более 1 миллиона», – уточняется в материале.

Заместитель председателя правительства Московской области Александр Чупраков в своем комментарии напомнил, что близится 20-летие мировой юстиции в РФ.

«Правильно выстроенная кадровая политика аппарата мировых судей приносит свои результаты: каждый второй из вновь назначенных судей начинал свой профессиональный путь с должности сотрудника судебного участка Московской области», – заключил он.