РИАМО - 19 сен. Более 2 тысяч представителей малого и среднего бизнеса обратились в центры поддержки предпринимательства «Мой бизнес» за минувшее лето в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

В Московской области функционируют областной офис центра в Красногорске и 11 муниципальных: в Богородском округе, Волоколамске, Дмитрове, Истре, Коломне, Королеве, Люберцах, Можайске, Орехово-Зуеве, Реутове, Солнечногорске. Наибольшее количество обращений в «Мой бизнес» касалось разъяснения порядка и условий получения государственных мер поддержки малого и среднего предпринимательства.

«С 27 мая по 31 августа в центрах «Мой бизнес» зарегистрировано 2036 обращений, из них оказано 1745 консультаций и решен 291 проблемный вопрос. Большинство предпринимателей, почти 80%, нуждались в разъяснениях о существующих мерах господдержки, около 10% попросили оказать помощь в открытии нового дела, и еще 10% обратились за помощью в подборе помещения или земельного участка для развития бизнеса», - сказал зампред правительства региона Вадим Хромов.

Центры «Мой бизнес» созданы в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при содействии Минэкономразвития России. Они объединяют все имеющиеся на территории региона институты развития предпринимательства и по принципу «одного окна».