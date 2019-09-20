РИАМО - 20 сен. Третий сезон зрительского клуба откроют программой «Читки современной российской и зарубежной прозы для детей и подростков» в Московском областном государственном театре юного зрителя в пятницу, говорится в сообщении пресс-службы театра.

Открытую читку повести Марии Бершадской «Большая маленькая девочка» издательства «КомпасГид» проведут артисты театра.

«Артисты и зрители прочтут истории из жизни большой маленькой девочки Жени. Поиграют в придуманные ею игры. Устроят конкурс на лучшую крокодильскую улыбку. Переживут самые страшные и прекрасные моменты жизни учащегося начальной школы», - говорится в сообщении.

Режиссер читки: Николай Дручек. Повесть читают артисты театра: Ирина Шестерина, Сергей Друзьяк, Юлия Дарина, Влад Калашников, Анастасия Дворецкая, Анна Старцева, Валерий Кукушкин.

В этот день будут представлены книги из серии о большой маленькой девочке издательства «КомпасГид». Зрители узнают, как в сотворчестве автора, художника и издателя рождается книга.

Возрастная категория: 7 и более лет. Продолжительность программы составляет 1 час 50 минут.