РИАМО - 19 сен. До 600 тысяч рублей затрат на аренду и обустройство стендов на выставках индустрии подарков компенсируют представитель малого и среднего предпринимательства Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

«Традиционно в сентябре начинается активная подготовка к череде новогодних и рождественских праздников. Только в Москве проводится около 10 выставочных мероприятий, посвященных индустрии подарков. Участие в них для наших производителей, народных промыслов – отличный шанс найти новых партнеров для реализации продукции как в России, так и за рубежом», - отметил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

Всего поддержку получит 21 предприниматель, 12 из которых являются производителями изделий, отнесенных к народных художественным промыслам России и Подмосковья. Вместе с предприятиями были выбраны 6 специализированных выставок, которые проводятся в сентябре 2019 года и являются наиболее интересными в индустрии подарков.

Поддержку от властей получат Федоскинская фабрика миниатюрной живописи из городского округа Мытищи, Жостовская фабрика из деревни Жостово, расположенная также в Мытищах, «Гжельский фарфоровый завод» из Раменского, производитель новогодних игрушек «Елочка» из Клина, «Мануфактура Гарднеръ в Вербилках» из Дмитровского городского округа, фабрика «Посадская матрешка» из Сергиева Посада и другие.

Предоставлять поддержку будут в в рамках деятельности АНО «Агентство инвестиционного развития Московской области «Мой Бизнес» и мероприятий нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».