РИАМО - 19 сен. С начала 2019 года подмосковным управлением Росреестра получено более 2 миллионов заявлений на осуществление учетно-регистрационных действий, это на 12,1% больше, чем в январе-августе 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Управление Росреестра по Московской области является лидером по осуществлению учетно-регистрационных действий среди регионов России. Так, в августе 2019 года заявителями подано почти 300 тысяч заявлений о государственном кадастром учете и (или) регистрации прав, что соизмеримо с показателем прошлого года», — говорится в сообщении.

С начала года получено 2,251 миллиона заявлений. Это на 12,1% больше, чем год назад, и на 37,6% больше, чем за январь-август 2017 года.