РИАМО - 19 сен. В сети МФЦ Подмосковья работает 525 окон доступа к региональному порталу госуслуг, а до конца 2019 года появится еще 32 места для работы с порталом, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ МО «Московский областной многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».

«В Московской области более 160 услуг можно получить в электронном виде на региональном портале госуслуг (uslugi.mosreg.ru). Неоспоримыми плюсами цифровизации и проактивности госуслуг является экономия времени, удобство получения услуг», - говорится в сообщении.

Помочь разобраться с порталом госуслуг, а также проконсультироваться по порядку получения той или иной электронной услуги можно в МФЦ. Здесь работает более 300 консультантов, которые специализируются на данном вопросе. На данный момент они оказали уже 450 тысяч консультаций по работе с порталом.

Цифровизация не стоит на месте. Так, например, в Мытищах, Рузе, Талдоме, Коломне, Егорьевске и Раменском есть «цифровые МФЦ» — отделения, которые оборудованы исключительно рабочими местами с доступом к региональному порталу госуслуг.

По вопросам работы портала можно обращаться по телефону горячей линии: 8-800-550-50-30.