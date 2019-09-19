РИАМО – 19 сен. В Московской области два года ведется реализация масштабной программы по благоустройству по федеральной программе «Комфортная городская среда», для активного отдыха граждан открываются набережные и парки, одним из главных критериев отбора проектов благоустройства является охват населения, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Подмосковья.

«Благоустройство должно позитивно влиять на каждого жителя города. Создавая новые точки притяжения, мы делаем жизнь городов Подмосковья разнообразней и интереснее. Комплексный подход в работе по благоустройству позволяет Московской области уже два года лидировать в рейтинге Минстроя РФ «Формирование комфортной городской среды» среди других регионов России», – заявил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Он напомнил, что ведомство было создано в 2018 году по поручения губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Мы проводим работу по формированию комфортной, современной и удобной для жизни городской среды, которая должна выйти на новый уровень. Для этих целей уже разработана стратегия, которая касается всех направлений работы министерства – это и общественные пространства, и дворы, парки, вылетные магистрали и светлый город», – перечислил Хайкин.

Он подчеркнул, что взаимодействие с жителями - одно из важнейших направлений.

«Именно они являются главным заказчиками и конечными потребителями результатов нашей работы. Мы неоднократно убедились на своем опыте, что вовлеченность жителей в принятие решений и реализацию проектов повышает их удовлетворенность городской средой и помогает сформировать положительную оценку. Участие жителей в развитии городской среды помогает воспитывать небезразличие, формирует активную гражданскую позицию и создает новые условия для общения и творческой реализации горожан», – дополнил министр.

Хайкин пояснил, что жители региона участвуют на всех стадиях благоустройства в Подмосковье.

«Мы проводим постоянные обсуждения с ними, начиная от выбора места благоустройства, и заканчивая функциональным направлением территории или двора, парка и даже детской площадки. Помимо обсуждений, встреч, опросов и анкетирования жителей у нас проводятся постоянные голосования на портале «Добродел» по выбору территорий, дворов и парков. Сейчас на портале зарегистрировано около 1 миллиона человек», – разъяснил министр.