РИАМО - 19 сен. Во вновь избранных советах депутатов Подмосковья сформировано 22 фракции «Единой России», еще пять появятся до конца месяца, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

В Мособлдуме состоялось заседание фракции «Единая Россия», председатель думы и руководитель фракции Игорь Брынцалов рассказал о самых важных задачах депутатов.

«Во всех вновь сформированных фракциях депутатам необходимо провести методические занятия по организации повседневной деятельности местных депутатов на закрепленных территориях. Речь идет о работе в рамках национальных проектов, реализации государственных, региональных и муниципальных программ», – сказал Брынцалов.

Он напомнил, что в Московской области все мероприятия по ремонту дорог должны быть завершены до 1 октября. Необходимо проинспектировать объекты.

Брынцалов добавил, что 21 сентября на территории Московской области состоится массовая экологическая акция «Наш лес. Посади свое дерево».

«На землях муниципальных образований подобрано более 1 тысячи участков. Здесь планируется высадить более 70 тысяч деревьев и кустарников. На землях лесного фонда подобрано 63 участка, где планируется высадить более 540 тысяч сеянцев. Прошу вас принять участие в акции в своих муниципалитетах», – отметил Брынцалов.