РИАМО - 20 сен. Восемь уникальных игровых детских комплексов откроются в парках Подмосковья 20 сентября, а 21 сентября в рамках акции «Наш лес. Посади свое дерево» вокруг этих площадок высадят красные клены, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.
«Эти деревья будут расти вместе с детьми на этих площадках», — сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
Он пригласил всех принять участие в высадке деревьев.
Уникальные игровые комплексы в этом году появятся всего в 11 парках. Это новый опыт для Подмосковья – таких оригинальных пространств в парках ранее было.
«Для реализации губернаторской программы для парков было разработано несколько концепций - «Остров», «Джунгли», «Космос», «Созвездие», «Молекула», «Атом». Подбираются они в зависимости от особенностей ландшафта, места расположения. Смешанные варианты концепций тоже возможны. Например, каширская детская площадка получит немало элементов от «Джунглей», — добавляется в сообщении.
Всего в этом году в регионе планируется установить по губернаторской программе не менее 213 современных детских площадок во дворах и 11 уникальных игровых комплексов в парках. Кроме того, свыше 1,3 тысячи площадок установят и модернизируют в ходе комплексного благоустройства дворовых территорий, адресная программа для которых сформирована на основании обращений жителей.
По словам Хайкина, за последние шесть лет в Подмосковье установлено и модернизировано около 6,9 тысячи детских площадок, включая 772 новые, смонтированные по губернаторской программе.
Где откроют детские площадки в пятницу:
Сергиево-Посадский округ, ПКиО «Скитские пруды»;
Балашиха, ПКиО по улице Заречная;
Балашиха, Никольско-Архангельский парк;
Наро-Фоминский округ, ПКиО городского поселения Калининец;
Королев, парк «Костино»;
Балашиха, ПКиО «Пестовский»;
Реутов, ПКиО «Центральный»;
Кашира, ПКиО «Центральный».
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