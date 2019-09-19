РИАМО – 19 сен. Столичные врачи спасли 19-летнего юношу, он получил разрыв внутренних органов во время игры в футбол, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения Москвы.

Юношу с жалобами на острые боли в области живота доставили в приемное отделение городской клинической больницы №67 имени Л.А. Ворохобова.

«В борьбе за мяч в молодого человека на большой скорости врезался соперник, удар коленом пришелся в живот. Юноша решил отправиться домой и отдохнуть, но боль в животе не проходила, появились приступы тошноты. Родители вызвали скорую помощь», – говорится в сообщении.

Врачи оценили состояние пациента как тяжелое. Жидкость, обнаруженная в брюшной полости по результатам УЗИ, и скопление газа под куполом диафрагмы, выявленное рентгенологическим исследованием, подтвердили предположение врачей о наличии у пациента тяжелой травмы внутреннего органа.

Врачи экстренно провели операцию, выявили разрыв забрюшинной части двенадцатиперстной кишки. Для восстановления органа было произведено ушивание. Операция прошла без осложнений, на следующие сутки после операции спортсмена перевели из отделения реанимации в палату.

Сейчас молодой человек уже вернулся к повседневной жизни, но от спортивных игр в ближайшие два месяца ему придется воздержаться.

Специалисты рекомендуют в подобных случаях не медлить и сразу обращаться в больницу.

«Пациент поступил в больницу через полтора часа после получения травмы, а через 30 минут мы начали операцию. При возникновении разрывов внутренних органов промедление может привести к серьезным осложнениям, которые опасны для жизни», – отметил врач-хирург больницы №67 имени Ворохобова Сергей Калачев.