РИАМО – 19 сен. В Московской области состоялось открытие первого в регионе центра лечения детей с хроническими вирусными гепатитами, он будет работать на базе Московского областного консультативно-диагностического центра для детей (МОКДЦД) в Мытищах и принимать детей с таким заболеванием со всего Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

«На сегодняшний день в регистре МОКДЦД состоят на учете 98 детей с вирусным гепатитом С. Важно, что центр получил лицензию по лечению вирусных гепатитов в рамках ОМС, что обеспечивает возможность бесплатного лечения пациентов передовыми методами», – сказала министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова.

Лечение пациентов будет проводиться в рамках дневного стационара, рассчитанного на 20 коек, безинтерфероновой терапией.

«В начале 2019 года в России зарегистрирована возможность лечения хронического гепатита С у детей в возрасте от 12 лет безинтерфероновыми схемами. Эффективность такого метода лечения у подростков достигает 100%, терапия имеет хороший профиль переносимости и минимум нежелательных явлений в отличие от старых способов лечения – интерфероновой схемы, которая тяжело переносится детьми и приводит к задержке роста и развития ребенка», – отметила главный внештатный педиатр Минздрава Московской области Нисо Одинаева.

Основными путями передачи болезни среди подростков считаются пирсинг, татуировки, маникюр или педикюр, если мастер не соблюдает правила стерилизации инструментов, а также половой или инъекционный пути.

После открытия центра в конференц-зале МОКДЦД прошел круглый стол для инфекционистов Подмосковья «Лечение гепатита С у детей Московской области: новые возможности и перспективы достижения микро-элиминации».