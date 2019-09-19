РИАМО – 19 сен. Арбитражный суд столицы признал законным постановление о привлечении ОАО «РЖД» к административной ответственности в виде штрафа в размере 600 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного УФАС России.

Поводом к возбуждению дела являлась жалоба гражданина на действия ОАО «РЖД» в части нарушения правил технологического присоединения.

«Ранее в адрес Московского областного УФАС России поступило заявление гражданина с жалобой на нарушение ОАО «РЖД» правил технологического присоединения, выразившееся в невыполнении мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств к электрическим сетям в срок, установленный правилами технологического присоединения», – отмечается в сообщении.

Рассмотрев указанное заявление, управление установило, что общество нарушило правила технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям.

В связи с тем, что нарушение правил совершено компанией повторно, Московское областное УФАС России вынесло постановление о привлечении общества к административной ответственности в виде штрафа на 600 тысяч рублей.

Не согласившись с указанным постановлением, ОАО «РЖД» обратилось в суд.

«Арбитражный суд города Москвы отказал Обществу в удовлетворении требований и подтвердил законность постановления Московского областного УФАС России», – резюмируется в материале.