РИАМО – 19 сен. Свыше 120 изделий Федоскинской фабрики миниатюры продемонстрировали гостям международной выставки подарков в Гостином дворе, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

Россия, Индия, Таиланд, Турция, Китай, Марокко, Германия, Великобритания, Италия, Польша, Австрия, Чехия, Нидерланды, США, Армения, Украина и Белоруссия представили свои сувениры, игрушки, товары для проведения праздников и торжеств, предметы интерьера и много другое.

«Подмосковная Федоскинская фабрика миниатюрной живописи представила свои изделия на международной выставке в Гостином дворе, где собрались более 500 ведущих российских и зарубежных компаний из 17 стран мира. Фабрика представила более 120 изделий ручной работы – традиционно шкатулки, ларцы, и, конечно, броши», – отмечается в сообщении.

Министр имущественных отношений Подмосковья Владислав Коган дополнил, что областное АО «Федоскинская фабрика миниатюрной живописи» является одной из визитных карточек региона. Фабрика имеет важное культурное и историческое значение – она хранит традиции русских мастеров лаковой живописи и передает это искусство новому поколению.

Выставка стартовала 17 сентября и продлится до 20 сентября.

За два дня стенд уже посетили более 1,5 тысяч человек. Некоторые посетители унесли с собой изделия русских мастеров с 200 летней историей, другие – графику художника-экскурсовода Федоскинской фабрики Ирины Дьяковой, которая дарит свои рисунки посетителям.

Федоскинская фабрика миниатюрной живописи представляет свои миниатюры на стенде В-35 с 10:00 до 19:00.