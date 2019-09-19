РИАМО – 19 сен. С начала 2019 года почти 2,2 тысячи многодетных семей получили земельные участки в Подмосковье, лидерство по предоставлению участков держат Дубна, Балашиха, Химки, Серпухов и Чехов, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

Накануне были подведены итоги работы муниципальных образований по обеспечению многодетных семей Подмосковья бесплатной землей за 8 месяцев этого года.

«С начала года земельные участки получили 2179 семей с тремя и более детьми. Лидерство по предоставлению земли многодетным семьям держат городские округа Дубна, где с начала года обеспечены землей 328 семей, Балашиха – 268 семей, Химки – 147 семей, Чехов – 146 семей и Серпухов – 141 семья», – сказал министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган,

При этом Дубна за последний месяц лета передала землю 26 семьям, а Чехов обеспечил землей еще 33 многодетные семьи.

Коган подчеркнул, что всего с момента вступления в действие закона об обеспечении многодетных семей земельными участками землю получили 25833 семьи.

Лидерами по предоставлению земли многодетным семьям с момента вступления в действие закона Московской области стали городские округа Лотошино, Ступино, Серебряные Пруды, Луховицы и Шаховская, которые обеспечили 94-98% многодетных семей своего округа, вставших на очередь с 2011 года.

Для последующего предоставления многодетным семьям сформировано 2239 земельных участков, еще около 2,8 тысячи участков формируются.