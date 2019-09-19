РИАМО – 19 сен. Подмосковные компании, производящие продукты питания, представят свои товары на международной выставке WorldFood Moscow, которая стартует 24 сентября на площадке МВЦ «Крокус Экспо», говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«28 производителей продуктов питания Подмосковья планируют участвовать в крупном профессиональном форуме пищевой промышленности страны. Мы готовы обсуждать актуальные проблемы пищевой индустрии и вопросы стимулирования потребительского спроса, делиться своим опытом и перенимать достижения передовых компаний других регионов и стран», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

WorldFood Moscow является крупнейшей в РФ международной выставкой продуктов питания мирового класса, свое начало она берет в 1992 году. В этот раз выставка продлится с 24 по 27 сентября. Участие в ней примут представители более 65 стран – порядка 2 тысяч делегатов.

«Мы планируем показать, что за последнее время сделано в регионе, какие условия создаются для того, чтобы сельское хозяйство стало высокотехнологичной отраслью и возобновило экономический рост, который всегда был характерен для Подмосковья», – отметил Разин.

В рамках выставки пройдет более 25 мероприятий, на которых выступят 150 спикеров.