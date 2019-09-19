РИАМО - 19 сен. За нарушения в рамках долевого строительства застройщиков в Подмосковье за неделю оштрафовали на 1,9 миллиона рублей, а в отношении одной строительной компании вынесено постановление о прекращении производства по делу, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора региона.

«Главгосстройнадзором 17 сентября по итогам рассмотрения дел об административных правонарушениях в части долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости на территории Московской области были вынесены постановления о наложении штрафных санкций на застройщиков на сумму 1,92 миллиона рублей», – сказал начальник Главгосстройнадзора региона Артур Гарибян.

За нарушения в отчетности по деньгам дольщиков вынесено 11 постановлений на 610 тысяч рублей, за неисполнение предписания об устранении выявленных нарушений – пять постановлений на 560 тысяч рублей, два постановления на 400 тысяч рублей вынесено за нарушение проектной декларации и информационной открытости.

«Четыре постановления на 200 тысяч рублей вынесли за непредоставление документов в Главгосстройнадзор по запросу или предоставление недостоверных сведений, три постановления на 150 тысяч рублей - за неисполнение обязанности по размещению информации в ЕИСЖС», — добавляется в сообщении.

В отношении одной строительной компании вынесено постановление о прекращении производства по делу.

В Богородском городском округе в список нарушителей попало ООО ФСК «Газстройинвест 21 век»; в Дмитрове - ООО «Дмитровские горизонты»; в Истре - ООО «Премиум стандарт»; в Котельниках - ООО «БИГ девелопмент»; в Мытищах - ООО «СЗ «КомфортИнвест»; в Одинцове - АО «Трест Мособлстрой №6».