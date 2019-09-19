РИАМО - 19 сен. На станции Мытищи открылся новый подземный пешеходный переход, связавший улицы Силикатная и Коминтерна, он построен в рамках инвестпрограммы ОАО «РЖД», говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Тоннель позволяет жителям безопасно пересечь оживленный участок железной дороги. Как раз в этом месте от главного железнодорожного направления (в сторону Пушкина) идет ответвление линии в сторону станции Болшево (Королев)», — говорится в сообщении.

Переход строили без остановки движения поездов в стесненных условиях сложившейся городской среды.

В Мытищах продолжают строительство еще одного нового подземного пешеходного перехода. Он соединит улицы Селезнева и 1-ую Вокзальную рядом с остановочным пунктом Перловская Ярославского направления Московской железной дороги. Тоннель заменит существующий одноуровневый переход, оборудованный светозвуковой сигнализацией.

В рамках развития Ярославского направления МЖД железнодорожники ведут строительство дополнительного пятого главного пути на участке Москва – Мытищи, четвертого пути – на участке Мытищи – Пушкино, третьего пути – на участке Мытищи – Болшево.