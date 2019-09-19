РИАМО – 19 сен. Рассмотрев жалобу УК из Химок, Арбитражный суд подтвердил законность решения Госжилинспекции Московской области при ведении реестра лицензий управляющих организаций, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Действия Госжилинспекции при ведении реестра лицензий управляющих организаций областной Арбитражный суд признал законными.

«Оспорить отказ во внесении изменений в реестр пыталась управляющая организация «Территория Комфорта – Химки». В марте 2019 года УК обратилась в Госжилинспекцию с заявлением о внесении изменений в реестр лицензий Московской области в связи с заключением договора управления многоквартирным домом №12 корпус 1 по улице Германа Титова», – отметила руководитель Госжилинспекции Подмосковья Ольга Федина.

Она дополнила, что по результатам рассмотрения надзорное ведомство приняло решение об отказе. Посчитав это незаконным, управляющая компания обратилась в Арбитражный суд Московской области.

В удовлетворении этих требований Арбитраж отказал. Законом определен порядок внесения изменений в реестр лицензий, в соответствии с которым орган жилищного надзора рассматривает направленные документы. Эта процедура предусматривает ряд условий, которые «Территория Комфорта – Химки» выполнила не полностью.

«Арбитраж согласился с нашей позицией. Собственников уведомили о проведении общего собрания по выбору УК ненадлежащим образом. Кроме того, при подаче заявления управляющая компания из Химок не представила достоверную информацию об общей площади помещений в доме, что послужило основанием для принятия решения об отказе во внесении изменений в реестр лицензий Московской области», – подчеркнула Федина.

Суд постановил, что в данном случае надзорный орган выявил нарушения требований действующего законодательства, и доказательств обратного управляющая компания не представила. Поэтому оспариваемое решение не нарушает права и законные интересы заявителя.

В удовлетворении требований «Территории Комфорта – Химки» отказано.