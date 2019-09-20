РИАМО - 20 сен. Режим работы станций Московского центрального кольца и график курсирования поездов «Ласточка» будут изменены с 20 по 22 сентября включительно из-за модернизации инфраструктуры, говорится в сообщении пресс-службы столичного метро.

«Инфраструктуру Московского центрального кольца обновляют для сокращения интервалов курсирования «Ласточек». Это поможет сделать поездки по МЦК более быстрыми и комфортными для пассажиров», - говорится в сообщении.

После проведения всех необходимых работ поезда будут ходить каждые четыре минуты вместо пяти, а в обычное время – каждые восемь минут вместо 10. Работы пройдут в основном в выходные дни и ночью. Это позволит минимизировать неудобства для пассажиров и сохранить привычный график движения в популярное для поездок время.

Так, 20 и 21 сентября МЦК будет закрываться раньше. Последний поезд со всеми остановками уйдет со станции «Андроновка» в 22:00. Следующие за ним поезда до 23:40 будут проходить только часть маршрута. После 23:40 МЦК закроется.

Утром 21 сентября первые поезда на МЦК начнут ходить в 05:50, а 22 сентября – в 05:44. Также в субботу и воскресенье до 07:30 поезда будут курсировать с большими интервалами (до 40 минут). В обычном режиме МЦК возобновит свою работу утром 22 сентября после 07:30.

«Просим планировать маршруты заранее с учетом изменений в режиме работы МЦК и приносим извинения за временные неудобства. Подробнее об изменениях в расписании можно узнать на сайте», - уточняется в материале.