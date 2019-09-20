РИАМО – 20 сен. В пятницу в 14:00 состоится сбор труппы Московского губернского театра, посвященный началу седьмого сезона, сообщается на сайте театра.

«По традиции худрук театра Сергей Безруков подведет итоги минувшего шестого <…> сезона и расскажет о планах на предстоящий сезон. В программе также чествование юбиляров, поздравление сотрудников театра (от худрука и артистов до юристов), которые за минувший год стали родителями, и традиционное посвящение новых молодых актеров в труппу театра», — говорится в сообщении.

В этом году шесть молодых актеров и актрис пополнили труппу, и, продолжая традицию, начатую 3 года назад, «новобранцы» пройдут шутливую церемонию посвящения в актеры МГТ.

На сайте театра будет организована онлайн-трансляция с открытия сезона.