РИАМО – 19 сен. На территории подворья музея «Княжий двор» в подмосковном Павловском Посаде 21 сентября в 16:00 пройдет фестиваль русских традиций «День пареной репы», говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

Фестиваль приурочен к дате старинного народного календаря – Репорезову дню, или Дню Никиты Репореза.

«Основа проведения праздника – обширная кулинарная конкурсная программа, концерты, анимация, квест, игровая площадка и широкая ярмарка», – говорится в сообщении.

Среди традиционных русских блюд и напитков на фестивале можно будет попробовать блюда из капусты, лука, свеклы, моркови, щи, а также сбитень, иван-чай и многое другое.