РИАМО - 19 сен. Рейтинг лучших военно-исторических музеев и парков России, популярных у туристов и местных жителей, представили эксперты ко Дню оружейника России, список возглавил парк «Патриот», говорится в сообщении пресс-службы туристического портала «ТурСтат».

День оружейника отмечается 19 сентября ежегодно, начиная с 2012 года.

«В первую пятерку лучших военно-исторических музеев и парков России по популярности и уникальности входят Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных сил РФ «Патриот» в Подмосковье, Центральный музей Вооруженных сил РФ в Москве, Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи в Санкт-Петербурге, Центральный военно-морской музей в Санкт-Петербурге и Тульский государственный музей оружия», — говорится в сообщении.

Парк «Патриот» находится в Одинцовском городском округе на 55 километре Минского шоссе. Для посетителей парка открыты военно-исторический комплекс «Партизанская деревня», центр военно-тактических игр, многофункциональный огневой центр, музейные площадки. Гости могут увидеть образцы советской и российской бронированной, авиационной, бронетанковой и специальной техники.

Во время крупных мероприятий число гостей парка достигает десятков тысяч человек. Форум «Армия-2019», проходивший на территории парка, посетили более миллиона человек.