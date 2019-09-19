РИАМО – 19 сен. Московский зоопарк 22 сентября отметит Всемирный день защиты слонов, посетителей ждет обширная развлекательно-просветительная программа, главными героями которой станут азиатские слоны Памир, Пипита, Киприда и всеобщий любимец – двухгодовалый слоненок Филимон, сообщается на сайте зоопарка.

«Праздник начнется в 14:00 с тренинга слона Памира. В 15:00 посетители смогут наблюдать за переходом слонов из одного вольера в другой. Затем животные получат угощение: порцию отборных овощей и фруктов, а также других своих излюбленных лакомств – в том числе свежей моркови, яблок, печенья и тыкв», – говорится в сообщении.

Также с 14:00 до 16:00 в Школе киперов на старой территории пройдет увлекательное песочное шоу.

«На глазах его участников будут рождаться картины из песка, рассказывающие о жизни слонов, их древних предках и удивительных особенностях этих гигантов животного мира. С помощью песочной анимации и художественного слова мы перенесемся на родину слонов – в жаркую африканскую саванну и вечнозеленые джунгли Азии, а также узнаем, как в зоопарк попали Памир и Пипита», – дополняется в материале.

Кроме того, гости праздника смогут поучаствовать в мастер-классе по созданию песочных картин и изобразить слона в этой необычной технике.

Посетить песочное шоу и мастер-класс каждый желающий может совершенно бесплатно, предварительно зарегистрировавшись. Для этого необходимо отправить свои данные (ФИО, количество человек, контактный телефон) на почту: openlabzoo@gmail.com. Вход в зоопарк будет осуществляться по билетам.

А с 12:00 до 15:00 в павильоне «Слоновник» гости праздника смогут попробовать себя в роли художников и научиться разным техникам росписи в рамках тематических мастер-классов.

Каждый их участник сможет забрать домой в качестве памятного сувенира миниатюрную копию слоненка Филимона или его сестры Киприды, расписанную вручную. Посетить мастер-классы могут не только юные гости зоопарка, но и их родители, мечтающие раскрыть свои творческие способности.

Помимо этого, с 13:00 до 15:00 все посетители зоопарка смогут получить свой экземпляр «Вестника о слонах». Информационный буклет, рассказывающий об истории содержания слонов в Московском зоопарке, будут раздавать на главном входе.

Всемирный день слонов – один из важнейших экологических праздников. Его главная цель состоит в том, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме сокращения численности африканского и азиатского слона в природе.