РИАМО – 19 сен. Мемориальная доска известному журналисту, легендарному главному редактору газеты «Известия» может быть установлена на доме, где он жил в последние годы своей жизни в столице, говорится в сообщении пресс-службы Мосгорнаследия.

Межведомственная комиссия по увековечению памяти выдающихся событий и деятелей отечественной истории и культуры рассмотрела ходатайство Союза журналистов России и приняла положительное решение об установке мемориальной доски журналисту и государственному деятелю Льву Толкунову, который 11 лет возглавлял одну из ведущих газет страны – «Известия».

«В этом году исполнилось 100 лет со дня рождения Льва Николаевича – знаменательное событие в мире российской журналистики. 11 лет он возглавлял одну из ведущих газет страны – «Известия» – и сам начал свой трудовой путь с работы корреспондентом: в Великую Отечественную служил военкором в «Правде». Установка мемориальной доски Толкунову станет еще одним подтверждением его заслуг и напомнит молодому поколению о вкладе этого выдающегося человека в культуру страны», – отметил руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Над проектом мемориальной доски работает скульптор Микаэль Согоян. Доска будет установлена по адресу: Гранатный переулок, дом 10, строение 1.

Толкунов посвятил журналистике более 30 лет жизни: проработал в «Правде» 15 лет, 11 в «Известиях», 4 года был председателем правления Агентства печати «Новости». Благодаря его участию журналисты Москвы получили в 1975 году новый корпус «Известий» (Пушкинская площадь, 5, авторский коллектив под руководством Юрия Шевердяевана) и здание нынешнего РИА «Новости» на Зубовском бульваре.