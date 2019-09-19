РИАМО - 19 сен. В Москве определен инвестор, который профинансирует достройку проблемного ЖК «Троицкая Ривьера» в Троицке на улице Заречной, договор планируется подписать до конца сентября, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Об этом стало известно на совещании в Москомстройинвесте с участием дольщиков объекта, которое провел заместитель председателя комитета Александр Гончаров.

«В настоящее время идет согласование окончательных условий договора между застройщиком как банкротным предприятием и инвестором. Договор планируется подписать до конца сентября», - сказал Гончаров.

Вводить объект в эксплуатацию и передавать квартиры дольщикам намерен застройщик ООО «ИнтерьерДизайнПроект».

«Это необходимо для того, чтобы максимально сократить сроки исполнения прав перед участниками строительства, так как передача объекта новому застройщику – процедура длительная», - пояснил Гончаров.

ООО «ИнтерьерДизайнПроект» в 2017 году подало извещение об окончании строительно-монтажных работ и Мосгосстройнадзором были выданы замечания к устранению. Гончаров рекомендовал конкурсному управляющему провести встречу со всеми заинтересованными лицами, в том числе с инвестором, для максимально оперативного решения вопроса по завершению строительства проблемного объекта.

Застройщик приступил к реализации проекта в феврале 2014 года. В состав ЖК «Троицкая Ривьера» входят два четырехэтажных многоквартирных жилых дома на 148 квартир, а также автостоянки на 44 и 90 машино-мест. Объект находится в высокой степени готовности.