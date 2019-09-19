РИАМО - 19 сен. В Подмосковье и Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности на ночь 21 сентября из-за локальных заморозков, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Оранжевый» - это третий уровень погодной опасности, который означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Предупреждение в Московском регионе действует с 01:00 до 07:00 21 сентября. С 7:00 20 сентября по 01:00 21 сентября и с 07:00 до 16:00 21 сентября предупреждение о погоде не требуется.

«Оранжевый» уровень погодной опасности также объявили почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Брянской, Орловской, Курской, Воронежской и Тамбовской областей, где объявлен предыдущий, «желтый» уровень погодной опасности.

На выходных температура ночью в Московском регионе может опуститься до минус 3 градусов.