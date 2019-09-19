РИАМО – 19 сен. К запуску Московских центральных диаметров (МЦД) над входами на станцию метро «Беговая» Таганско-Краснопресненской линии установят новые навесы «Огни города», металлический каркас с облицовкой из триплексного стекла появится над входами со стороны Хорошевского шоссе и улицы Брянский пост, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Сейчас мы ведем работы по установке над входами на станцию метро «Беговая» современных навесов под названием «Огни города». Они представляют собой металлический нержавеющий каркас с облицовкой из триплексного противоударного стекла и гранита. При включении света в навесе будет создаваться впечатление зажженных окон в многоэтажках», – заявил первый заместитель начальника метрополитена – начальник дирекции инфраструктуры Дмитрий Дощатов.

К ремонтным работам приступили в начале сентября. На данный момент рабочие завершают демонтаж старых навесов, чтобы приступить к монтажным работам. Полностью завершить работы планируется к запуску МЦД.

При установке навесов полностью заменят кровлю, двери, проведут общее благоустройство прилегающей к станции территории. Современный тип навесов энергоэффективен и безопасен: установлено энергосберегающее освещение, а за счет инфракрасных обогревателей на лестницах не будет образовываться наледь в зимнее время.

Кроме того, конструкция позволяет удерживать тепло, и во время морозов температура внутри входной группы не опустится ниже плюс пяти градусов.

Ежедневный пассажиропоток станции «Беговая» составляет более 53 тысяч человек, более 30% пересаживаются на метро с железнодорожной станции.

«Огни города» уже знакомы жителям Москвы, они установлены более чем на 20 станциях метро, например, «Октябрьское поле», «Чкаловская», «Коломенское» и других.

К запуску МЦД навесы «Огни города» также установят на станции метро «Тушинская».

«Ежедневный пассажиропоток на ней составляет более 67 тысяч человек, около 30% пересаживаются на станцию метро с платформы Тушино. На входе со стороны улицы Тушинская ранее навеса не было. Дополнительно в рамках этих работ в вестибюле станции полностью обновят кассовую зону», – добавляется в материале.

Также станцию метро «Беговая» объединят с железнодорожной платформой МЦД навесом по типу «сухие ноги».

Всего к запуску МЦД-1 и МЦД-2 комфортные пересадки в теплом контуре и по типу «сухие ноги» появятся на 7 станциях: Беговая, Тушино, Новохохловская, Текстильщики, Славянский бульвар, Ленинградская, Курская.

Станция Беговая войдет в состав маршрута МЦД-1, с нее можно будет пересесть на метро «Беговая» Таганско-Краснопресненской линии.

Станция Тушино станет частью МЦД-2, с нее запланирована пересадка на метро «Тушинская» Таганско-Краснопресненской линии.

Запуск первых диаметров, по информации ОАО «РЖД», запланирован на ноябрь этого года. МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» и МЦД-2 «Курско-Рижский» – это 132 километра пути, 66 станций, с 27 из которых можно будет пересесть на метро, Московское центральное кольцо или радиальные направления железной дороги.