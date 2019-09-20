РИАМО – 20 сен. В пятницу в магазинах re:Store в России, в том числе в столице, начнется продажа новых смартфонов от Apple, сообщается на сайте компании.

«Приглашаем <…> 20 сентября приобрести новые iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Вы сможете сделать это в формате живой очереди в магазинах re:Store», – говорится в сообщении.

Некоторые магазины re:Store откроются раньше обычного, другие будут работать по обычному графику.

При этом количество новинок ограничено.

Так, в Москве в 08:00 начнут работу магазины re:Store в ТРЦ «Авеню», «Атриум», на 1-ой Тверской-Ямской улице, дом 28, в ТЦ «Метрополис», на Садовой-Спасской, дом 3, на Тверской, дом 27 и в универмаге «Цветной».

Ранее на интернет-площадке Avito появились объявления для тех, кто хочет обзавестись модным смартфоном в числе первых. Москвичи могли не только купить место в очереди за iPhone, но и заказать целый пакет услуг по покупке смартфона с оформлением договора.

Самую бюджетную модель iPhone можно будет приобрести за 59990 рублей, Pro – за 89990, Pro Max – за 99900 рублей.