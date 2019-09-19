РИАМО – 19 сен. В столичном районе Измайлово возведут жилой комплекс по программе реновации, он рассчитан на 1025 квартир, все работы планируется завершить в 2021 году, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В районе Измайлово по адресу: Измайловский проезд, владение 5 идет строительство жилого комплекса по программе реновации. Он состоит из шести корпусов переменной этажности. В настоящее время строители возводят надземную часть жилых домов. Ввод в эксплуатацию планируется в 2021 году», – отметил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Всего в Измайлове подобраны две стартовые площадки. На каждой из них планируется возвести полноценный жилой комплекс по концепции квартального строительства. Такой подход обеспечит участников программы реновации современным жильем и необходимой инфраструктурой.

Строящийся жилой комплекс будет состоять из шести монолитных зданий переменной этажности. Фасады выполнят в бежевых тонах и облицуют панелями с отделкой под кирпич.

«В жилом комплексе будет 1025 квартир. Из них 282 однокомнатные, 548 двухкомнатных, 179 трехкомнатных, а также девять четырехкомнатных и семь пятикомнатных. Общая площадь квартир - около 57,9 тысячи квадратных метров», – уточняется в материале.

Для маломобильных жильцов оборудуют 12 квартир. В них сделают более широкие проходы, в пожароопасных зонах, туалетах и ванных комнатах установят переговорные устройства для связи с диспетчером.

Первые этажи в домах будут нежилыми.

«Там разместятся магазины, кафе, аптеки, салоны красоты, кружки и секции для детей. Также здесь планируется расположить центр информирования населения. В жилой части сделают вестибюли с колясочными, комнатами консьержа, кладовыми и почтовыми ящиками», – перечисляется в материале.

Двери в подъездах будут автоматически открываться и удерживаться. Это облегчит проход в здания маломобильным гражданам и родителям с детскими колясками. Для удобства людей с ограниченными возможностями здоровья перед входными дверями установят кнопки автоматического открытия. Свет на лестничных клетках будет включаться автоматически благодаря датчикам движения.

В новом жилом комплексе оборудуют подземную одноэтажную парковку. На придомовой территории устроят открытые плоскостные стоянки с местами для маломобильных граждан.

Дворы благоустроят и озеленят. Там высадят деревья и кустарники, а также разобьют газоны. Кроме того, появятся места для отдыха, игровые и спортивные площадки, поясняется на сайте.

По словам Бочкарева, в Восточном округе в программу реновации включен 1061 жилой дом общей площадью 3,5 миллиона квадратных метров. В ВАО также подобрано 99 стартовых площадок.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. В нее вошли 5173 жилых дома во всех административных округах столицы. Всего в новое жилье переедут более миллиона москвичей.