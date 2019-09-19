РИАМО – 19 сен. В городском округе Истра на перекрестке Волоколамского шоссе и улицы Ленина увеличилась пропускная способность на 20% после устройства дополнительной полосы, работы выполнены по областному проекту «Быстрые решения», говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Всего в этом году работы по проекту проведут еще на пяти перекрестках Истры.

«В городском округе Истра в этом году разгрузят шесть перекрестков по проекту «Быстрые решения», основная часть работ пройдет на перекрестках с Волоколамским шоссе. В результате реализации проекта пропускная способность этих участков увеличится на 20%», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

По его словам, проект «Быстрые решения» включает в себя локальные мероприятия, которые позволяют в короткие сроки разгрузить проблемные участки.

Строительно-монтажные работы на одном перекрестке реализуются в среднем за 2-3 недели. Всего в этом году в Московской области проект будет реализован на 26 проблемных перекрестках, где после проведения работ улучшится транспортная ситуация для полумиллиона жителей региона.

На перекрестке Волоколамского шоссе и улицы Ленина организованы дополнительные полосы в сторону Москвы и области.

«В ходе работ выполнено также переустройство водопроводных колодцев, замена бордюрного камня, дорожных знаков, обновлена разметка. Перекресток ведет к железнодорожной станции Истра, в связи с чем интенсивность движения на участке составляет порядка 20 тысяч автомобилей в сутки», – уточняется в материале.

Работы еще на пяти перекрестках продолжаются. Для предотвращения заторов выполняется устройство дополнительных полос движения на пересечении Волоколамского шоссе и улицы Босова в городе Истра, в городе Дедовске капитально ремонтируют два перекрестка: Волоколамского шоссе с улицы Гражданская и с улицы Гурьянова, который имеет одностороннее движение и является основной дорогой для выезда из города и проходит через железнодорожный переезд.

В поселке Снегири идут работы на пересечении Волоколамского шоссе и улицы Ленина, ведущей к железнодорожному переезду и станции Снегири.

Кроме того, мероприятия проводятся на пересечении Волоколамское шоссе и дороги Волоколамское шоссе – Первомайский, которая служит для проезда жителей поселка Первомайский и близлежащих СНТ на Волоколамское шоссе.

Перекрестки включены в программу по результатам обследования, завершить комплексные работы планируется до конца октября.

Проект «Быстрые решения» реализуется на дорогах Подмосковья с 2018 года. В прошлом году мероприятия провели на 80 перекрестках: дополнительные полосы движения были организованы на 42 участках, на 12 участках устроили дополнительные обгонные полосы и на 26 дорогах появились удобные повороты.

С адресным списком можно ознакомиться на сайте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.