РИАМО – 19 сен. В здании старой типографии 1890 года постройки на Сенной площади Серпухова в четверг открылся музей печати, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Подмосковья.

«ГАУ МО «Серпуховское информагентство» под руководством Татьяны Андрюхиной открывает в своих стенах музей печати. Экспозиция будет развернута в двух залах и будет отражать процесс создания газеты. В зале №1 планируется воссоздать кабинета главного редактора газеты «Коммунист» в 1919 году», – говорится в сообщении.

Во втором зале можно будет увидеть эволюцию редакционной деятельности за 100 лет, технику и приспособления каждого двадцатилетия: фотоаппараты, печатные машинки, ручки и блокноты, полиграфическое оборудование.

Посетители смогут поучаствовать в интерактивных занятиях, поработать на печатных машинках. В музее посетителям предложат написать пером жалобу на соседа, новость в газету. Кроме того, возможно будет сфотографироваться на первую полосу газеты «Коммунист» №1 от 7 февраля 1919 года и вывести ее на крафтовой бумаге в черно-белом варианте.

Проект осуществляется при поддержке администрации городского округа Серпухов, Главного управления по информационной политике Московской области, Союза журналистов Подмосковья.