РИАМО – 19 сен. В Главгосстройнадзор Московской области поступило извещение о начале строительства пристройки к зданию школы №9, расположенной на улице Советская в городе Серпухов, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.
«Проектом предусмотрено возведение двухэтажного учебного корпуса на 200 мест. Площадь пристройки составит 3136 квадратных метров. Здесь разместятся учебные помещения для начальной школы, кабинеты рекреации и спальные комнаты, административные кабинеты, спортивный зал», – отметил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.
Образовательное учреждение после завершения реконструкции сможет посещать 840 учащихся.
«Плановое завершение строительства пристройки намечено на 2 квартал 2020 года», – подчеркнул Гарибян.
Строительство пристройки к школе № 9 ведется в рамках реализации государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет бюджетных средств.
Данный объект входит в список строительства 50 школ президентского национального проекта «Современная школа». Заказчиком работ пристройки выступает управление архитектуры и строительства администрации городского округа Серпухов.
Строительные работы на объекте выполняет ООО «2Б проект».
На территории запроектированы спортивные и игровые площадки, площадки для отдыха, общественная зона для проведения школьных мероприятий. В проекте учтены требования доступности для маломобильных групп населения.
Сейчас в Московской области в стадии строительства 52 школы. Так, в Люберцах, Балашихе и Королеве строятся по четыре школы, в Мытищах, Подольске и Ленинском городском округе – по три школы, в Волоколамском городском округе, Щелкове, Химках, Серпухове и Луховицах – по две школы.
По одной школе строится в Одинцовском, Наро-Фоминском, Пушкинском, Рузском, Сергиево-Посадском, Коломенском, Орехово-Зуевском городских округах, а также в Истре, Долгопрудном, Клину, Домодедове, Ивантеевке, Ногинске, Дзержинском, Котельниках, Озерах, Ступине, Дмитрове, Павловском Посаде, Шатуре и Рошале.
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