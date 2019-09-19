РИАМО – 19 сен. В спортивном комплексе «Олимп» города Фрязино в четверг состоялось тестирование Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», проверить свои силы на мобильную площадку пришли более 250 желающих, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Все участники выполнили следующие виды испытаний: подтягивания, отжимания, рывок гири, упражнения на пресс, прыжки в длину с места, наклон на гибкость на гимнастической скамье и метание мяча в цель», – отмечается в сообщении.

Кроме этого, воспитанники местной спортивной школы продемонстрировали выступления по спортивной гимнастике, а также провели мастер-класс с показательным выступлением по самозащите без оружия.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков подчеркнул, что работа мобильных площадок комплекса ГТО мотивирует жителей региона уделять больше внимания и времени своему здоровью и приобщаться к спорту.