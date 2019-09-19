РИАМО - 19 сен. В Московской области закупили 54 машины в рамках реализации национального проекта «Демография» и регионального проекта «Старшее поколение», эти автомобили будут доставлять людей старше 65 лет из сельской местности в поликлиники, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Подмосковья.

Новые машины начнут возить пожилых людей на проведение скрининга в поликлиники с 1 января 2020 года. Всего по области закуплено большое количество автомобилей по программе.

«Для каждой машины мы сформируем специальные мобильные бригады, в которые войдут социальные и медицинские работники. Такие мобильные бригады начнут свою работу уже в этом году и будут обслуживать пожилых жителей, проживающих в сельской местности», – сказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

В Московской области проживает более 2 миллионов пожилых граждан, в том числе более 81 тысячи человек старше 65 лет, 15,5 тысяч из которых проживают в сельской местности.