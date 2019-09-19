РИАМО – 19 сен. Свыше 2 тонн сыров из Германии, Италии, Финляндии уничтожили в рамках проверки складского комплекса в Долгопрудном, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

Мониторинг провели 18 сентября совместно с Северной транспортной прокуратурой и Московской областной таможней на территории объекта, расположенного по адресу: город Долгопрудный, Промышленный проезд, дом №12.

«В результате проверки выявлена и изъята из оборота молочная продукция, запрещенная к ввозу на территорию Российской Федерации. В складских помещениях обнаружены сыры Bree, Dor Blu, Camamber, Oltermanni, Formaggio Italiano Stagionato (производства Германии, Италии, Финляндии) общим весом более 2 тонн», – отмечается в сообщении.

В четверг запрещенная к ввозу на территорию России продукция изъята из оборота и уничтожена в порядке, установленном законодательством страны, на полигоне твердых бытовых отходов в городском округе Ступино механическим способом и путем сжигания в печи.