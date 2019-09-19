РИАМО (БАЛАШИХА) – 19 сен. Активисты общественной палаты Балашихи проверили более 10 объектов на доступность для инвалидов, затем в ходе круглого стола подвели итоги мониторинга, обсудив выявленные проблемы и пути их решения, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Круглый стол по доступной среде для маломобильных групп населения состоялся в четверг в общественной палате Балашихи. В нем приняли участие представители местного отделения Всероссийского общества инвалидов и других общественных организаций, помогающих людям с ограниченными возможностями здоровья, управления соцзащиты Балашихи, администрации округа.

«Сегодня (19 сентября – ред.) вместе с представителем маломобильной группы Александром Казаковым мы проверили более 10 объектов округа: магазин «Атак», многофункциональный центр, Центральную городскую библиотеку, третейский суд, картинную галерею, наземный переход на Горьковском шоссе, автобусные маршруты и другие. Многие из них доступны для инвалидов, но мы выявили и недостатки. В частности, необходимо улучшать ситуацию с пандусами», – сказал член Общественной палаты Московской области Николай Ханин.

Он добавил, что после проведенного мониторинга активисты общественной палаты дали рекомендации. Они будут вести контроль за их исполнением.

«Многое еще нужно улучшать. Это касается учреждений ЖКХ, тротуаров, парковок для инвалидов. И тем не менее, Московская область – одна из лучших областей по доступной среде в России», – отметил Ханин.

По словам Александра Казакова, в старых районах Балашихи ситуация с доступной средой улучшается, потому что ее организация входит в программу благоустройства. Он выразил уверенность в том, что те недочеты, которые были выявлены во время выездной проверки, будут быстро устранены.

В ходе круглого стола его участники обсудили с представителями администрации Балашихи наболевшие вопросы, дали рекомендации по исправлению нарушений и улучшению условий для инвалидов там, где это необходимо.

Среди основных проблемных объектов по доступной среде – Центральная городская библиотека, картинная галерея, магазин «Атак», поликлиника №2.

«Рекомендации, которые мы получили в рамках сегодняшнего объезда территорий, взяли на контроль и будем следить за их исполнением. Мониторинг по доступной среде станем проводить ежемесячно. Следующая проверка – в октябре. Планируем охватить несколько социальных объектов: школы, детские сады, почтовые отделения, кинотеатры, фонды социального страхования, ГИБДД», – заключила председатель общественной палаты округа Елена Жарова.