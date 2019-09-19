РИАМО (БАЛАШИХА) – 19 сен. Активисты общественной палаты Балашихи проверили более 10 объектов на доступность для инвалидов, затем в ходе круглого стола подвели итоги мониторинга, обсудив выявленные проблемы и пути их решения, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».
Круглый стол по доступной среде для маломобильных групп населения состоялся в четверг в общественной палате Балашихи. В нем приняли участие представители местного отделения Всероссийского общества инвалидов и других общественных организаций, помогающих людям с ограниченными возможностями здоровья, управления соцзащиты Балашихи, администрации округа.
«Сегодня (19 сентября – ред.) вместе с представителем маломобильной группы Александром Казаковым мы проверили более 10 объектов округа: магазин «Атак», многофункциональный центр, Центральную городскую библиотеку, третейский суд, картинную галерею, наземный переход на Горьковском шоссе, автобусные маршруты и другие. Многие из них доступны для инвалидов, но мы выявили и недостатки. В частности, необходимо улучшать ситуацию с пандусами», – сказал член Общественной палаты Московской области Николай Ханин.
Он добавил, что после проведенного мониторинга активисты общественной палаты дали рекомендации. Они будут вести контроль за их исполнением.
По словам Александра Казакова, в старых районах Балашихи ситуация с доступной средой улучшается, потому что ее организация входит в программу благоустройства. Он выразил уверенность в том, что те недочеты, которые были выявлены во время выездной проверки, будут быстро устранены.
В ходе круглого стола его участники обсудили с представителями администрации Балашихи наболевшие вопросы, дали рекомендации по исправлению нарушений и улучшению условий для инвалидов там, где это необходимо.
Среди основных проблемных объектов по доступной среде – Центральная городская библиотека, картинная галерея, магазин «Атак», поликлиника №2.
«Рекомендации, которые мы получили в рамках сегодняшнего объезда территорий, взяли на контроль и будем следить за их исполнением. Мониторинг по доступной среде станем проводить ежемесячно. Следующая проверка – в октябре. Планируем охватить несколько социальных объектов: школы, детские сады, почтовые отделения, кинотеатры, фонды социального страхования, ГИБДД», – заключила председатель общественной палаты округа Елена Жарова.
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