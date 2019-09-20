РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 20 сен. В доме правительства Московской области в пятницу в третий раз пройдет Кубок КВН губернатора Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций региона.

В пятницу в третий раз проведут Кубок КВН губернатора Московской области, учрежденный Андреем Юрьевичем Воробьевым по просьбам молодежи Подмосковья. В играх Кубка примут участие 20 команд, две из которых – детские.

В детском формате примут участие коллективы «Забавное будущее» и «Дети Подмосковья» из Красногорска. Кроме того, горокруг представит молодежная команда «Околомосква».

Ведущий Кубка – чемпион Высшей лиги КВН, актер и продюсер Михаил Галустян. В состав жюри войдут известные деятели культуры, искусства, политические и общественные деятели, а также представители сферы КВН.

Игра пройдет в доме правительства Московской области по адресу: Красногорск, Бульвар Строителей, дом №1. Начало в 19:00.

Бесплатные билеты можно получить у играющих команд. Пройти на игру можно будет при наличии билета и паспорта.