РИАМО (БАЛАШИХА) - 20 сен. В микрорайоне Железнодорожный Балашихи в пятницу откроют ярмарку «День города Балашиха» на улице Советской, 25, она продлится до 22 сентября, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

В пятницу в микрорайоне Железнодорожный открывается тематическая ярмарка «День города Балашиха». Всех жителей приглашают присоединиться к ней, приобрести для себя и своей семьи интересные товары.

На ярмарке в микрорайоне Железнодорожный посетителям представят широкий ассортимент продуктов питания, праздничного декора, сувениров ручной работы и изделий из текстиля.

Тематическая ярмарка будет работать до 22 сентября.