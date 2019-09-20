РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 20 сен. В Климовском доме-интернате для престарелых и инвалидов в подмосковном Подольске в пятницу состоится закрытие марафона по скандинавской ходьбе среди пожилых людей «Шагаем к долголетию», говорится в сообщении благотворительного фонда «Старость в радость».

«Завершаются соревнования по скандинавской ходьбе среди подопечных благотворительного фонда «Старость в радость». В течение месяца жители 11 домов престарелых в шести регионах страны соревновались в количестве пройденных шагов в борьбе за главный приз – оборудованную спортивную площадку. Закрытие марафона пройдет 20 сентября в Климовском доме-интернате для престарелых и инвалидов на улице Серпуховская, дом №1Б, начало в 11:00», – говорится в сообщении.

Счет шагов, в общей сложности сделанных каждой командой, будет остановлен 22 сентября, а финалиста проекта «Шагаем к долголетию» объявят 1 октября, в Международный день пожилого человека. Помимо Московской области, в соревнованиях участвовали подопечные фонда из Псковской, Ленинградской, Тульской, Тверской и Ярославской областей.

По предварительным данным, команда из подмосковного поселка Серебряные Пруды занимает второе место в общем зачете. Пока лидирует команда из Ржева – среднее количество шагов на одного участника здесь 138005, в то время как у команды из Серебряных Прудов этот показатель сейчас 130302 шага. В среднем каждый участник этой команды проходит около 14 тысяч шагов в день.

Команда из 25 человек из подмосковного Клина – самая многочисленная во всем турнире. Самой пожилой ее участнице Луизе Сагидуллиной – 94 года, ежедневно она проходит более 6 тысяч шагов. Также в команде есть две участницы, которые проходят более 20 тысяч шагов в день, и им обеим за 80 лет.

Команду Климовского дома-интерната представят 92-летний ветеран ВОВ Владимир Голубев, 87-летняя Валентина Величко, у которой врачи уже зафиксировали улучшение здоровье в результате скандинавской ходьбы, а также 80-летняя Раиса Алексахина и 78-летняя Надежда Клешкова, которые совершают по 13 тысяч шагов каждый день.

По словам главного внештатного гериатра Минздрава России Ольги Ткачевой, скандинавская ходьба выбрана не случайно, это отличная профилактика множества возрастных заболеваний, в особенности, переломов шейки бедра – одного из самых распространенных переломов у пожилых людей. Подвижный образ жизни и регулярная физическая активность – лучшая профилактика падений и укрепление здоровья пожилых людей.